新北市美術館「草原曼波」多件公共藝術將在本周末（22、23日）亮相，新美館4月至6月也將與陶博館攜手合作，推出「探索藝境」及「春遊鶯歌」兩大系列活動，邀請民眾參與。（文化局提供）

新北市美術館「草原曼波」多件公共藝術將在本周末（22、23日）亮相，其中，藝術家李再鈐新作〈種子〉、藝術家曲德義和周代焌聯手繪製〈形色與色〉等、以聲音為媒材的《聲紋》以及原本位於三鶯之心的公共藝術作品〈坯〉、〈瓷意生活〉等經修復後也將同時登場，新美館4月至6月也將與陶博館攜手合作，推出「探索藝境」及「春遊鶯歌」兩大系列活動，邀請民眾參與。

新北市文化局長張䕒育表示，與以往單一型態的公共藝術設置不同，新美館希望打破既定印象，帶給觀眾新的公共藝術體驗和想像，本周將有4件作品公開亮相，除了作品還有深度導覽、小旅行、實境解謎等一系列的推廣活動。

文化局指出，本次亮相的作品中，有長期定居於金山、95歲資深藝術家李再鈐的新作〈種子〉，作品有簡潔、有機的造型，象徵萬物生命的起點，乘載著希望與祝福，此外，李再鈐也捐贈一件大型雕塑「對立與和諧」給新美館典藏，意義非凡。

藝術家曲德義和周代焌聯手繪製的「形色與色」、「島嶼路徑」進駐藝術街坊洗手間，從古地圖捲軸方式建構鶯歌的地理想像，運用細膩的馬賽克剪黏與色彩拼貼，呈現廊道線性流動及土地的細緻變化。

藝術家Yannick Dauby、蔡宛璇、許雁婷、楊雨樵聯手創作的以聲音為媒材的新作《聲紋》，收錄了三角湧河畔、鶯歌傳統產業、地方耆老口述、南靖部落族群與歌謠，以及台灣第一張商業黑膠唱片珍貴僅存的客家八音等聲音，民眾可漫步於園區內，從聽覺來探索、感受三鶯地區獨特的地方紋理色彩。

另外，原本在三鶯之心設置14年的公共藝術作品〈坯〉、〈瓷意生活〉、〈走泥〉、〈王者之仗—1804〉，經過修藝術家林舜龍、吳建福、鞏文宜、施宣宇的修復後，以全新的面貌出現在新美館。

新美館表示，新美館和陶博館從4至6月期間聯手推出「探索藝境」及「春遊鶯歌」兩大系列活動，民眾可透過深度導覽、小旅行、實境解謎、導聆演出等多元體驗方式玩賞藝術，大型作品〈坯〉更將於作品內部舉辦音樂會，結合視覺和聽覺藝術跨界展演，盼帶給民眾全新的感受。