八仙塵爆首波98位被害人的團體訴訟經過32次的開庭，今天宣判，判決結果，命被告呂忠吉需與玩色創意國際有限公司、瑞博國際整合行銷有限公司應連帶給付原告新臺幣3.1億餘元外，玩色創意國際有限公司、瑞博國際整合行銷有限公司應各給付原告4700萬餘元，但對八仙樂園及其負責人部分賠償部分，法院均予駁回；提起團體訴訟的消基會表示，將於收到判決書後，向臺灣高等法院提出上訴，將繼續為這4百多個家庭在這7年多所受錐心摧腐的痛楚與折磨爭取最公平正義的對待。

八仙塵爆事件發生至今，已7年有餘，該事件共有499人受害，其中死亡者15人，受傷者484人，而受傷者中，平均燒傷面積達 41％，為台灣史上傷亡相當慘重的一起公安意外。

消基會於事件發生後不久，就對外宣布，願依消費者保護法的相關規定，為所有受害者提起團體訴訟請求民事賠償，八仙塵爆案一周年時，受收到98位受害者委託，依據《民法》、《公司法》與《消保法》相關規定，對玩色創意國際有限公司呂忠吉、瑞博國際整合行銷有限公司周宏瑋與八仙樂園育樂股份有限公司陳柏廷等7人提起消費者團體訴訟，要求新台幣26億546萬4888元的損害賠償。

在同一年，本會又在337位受害消費者陸續讓與請求權及委託下，再次於八仙塵爆災難發生後將屆兩周年，另案為337位消費者再啟團訟。

消基會表示，此判決結果，對於7年多來承受痛失家屬、火噬苦難、醫療過程的極大痛楚等種種折磨的被害人及家屬而言，是萬萬無法接受的，也同樣感到痛心、失望與遺憾。為對被害人及其家屬最大權益的捍衛，消基會將於收到判決書後，向台灣高等法院提出上訴，將繼續為這4百多個家庭在這7年多所受錐心摧腐的痛楚與折磨爭取最公平正義的對待。