很多台灣人愛到日本旅遊，有旅日達人之稱的前台大醫師林氏璧分享，日本吸引人的地方有8個，分別是距離台灣很近、食物好吃、重視歷史和未來的調和、都更和公共建設有驚人的執行力、服務到位、對台灣友善、馬路很平及市容乾淨，引起網友熱烈討論。

旅日達人林氏璧近日在臉書上分享，很多人好奇日本到底哪裡好，為什麼這麼多台灣人喜歡去日本旅遊，首先是日本距離台灣很近，上班族的假期有限，在短短的飛行時間可去的鄰近國家中，只有日本讓他覺得每一分錢都花得很值得。

林氏璧表示，除了距離很近以外，日本吸引人的原因還有7個，分別是食物好吃、重視歷史和未來的調和、都更和公共建設有驚人的執行力、服務到位、對台灣友善、馬路很平、市容乾淨。

林氏璧指出，日本很吸引人去短期旅遊，但若要在那邊定居工作或是長期居留，可能就不是那麼吸引人了，因為在日本工作壓力實在太大了。

貼文引起網友討論，不少人留言分享心目中日本吸引人的理由。「日本的自然景觀、文物建築、道路都保護得很好，觀光和娛樂發達，去旅遊真的很享受」、「日本食物真的很讚。」而網紅「視網膜」也留言說，因為日本很好走路，比較不會被車撞，讓不少台灣網友笑歪，狂讚中肯，比起有行人地獄之稱的台灣，日本交通真的好太多。