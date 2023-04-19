夜晚限定美景，桃市風管處推北橫賞螢導覽圖。（桃園市風管處提供／呂筱蟬桃園傳真）

每年4月下旬至5月中是螢火蟲活躍時期，桃園市自大溪區百吉隧道附近至復興區小烏來都能見到螢火蟲蹤跡，市府風景區管理處以往會在後慈湖舉辦生態觀察活動，今年因園區整修休園暫停，但仍整理9處北橫賞螢導覽圖，搭配周遭農場及及景觀餐廳等，邀請民眾安排就近用餐，再踏入山林尋幽踏光。

夜晚限定美景，桃市風管處推北橫賞螢導覽圖。（桃園市風管處提供／呂筱蟬桃園傳真）

風管處表示，螢火蟲有水生型及陸生型2大類，活動範圍不會離開乾淨水源以及出線在少汙染的陸域，北橫地區因自然生態環境維護良好，發展出多處的賞螢地點，當地常見的螢火蟲種類約有17種，以4至5月發生的黑翅螢、黃緣螢、台灣窗螢及山窗螢最常見，繁殖期在每年4至5月期間，後慈湖區域因軍事管制因素封閉多年，保留原始森林與自然生態，是螢火蟲生長的最佳地點。

今年因為慈湖園區整修，風管處往年舉辦賞螢生態觀察活動因此停辦，但整理出9處北橫賞螢導覽圖，包含大艽芎步道、石門環湖公路阿姆坪段、長興國小百吉林蔭步道、楠仔溝古道、二層坪古道、基國派道路、觀音洞步道、角板山詩朗步道等，相關地圖可於「北橫慢旅」臉書粉絲頁查詢下載。

風管處也說，為了生態永續保存，提醒欲前往賞螢的民眾，需自備使手電筒或頭燈，並透過紅玻璃紙套住光源以減少光害，切勿試圖捕捉或觸摸，共同維護螢火蟲生態環境，出發尋光前需作好行前功課，部分步道需考量體力及視力，務必注意安全。