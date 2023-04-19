女星梁云菲（Nana）從節目《國光幫幫忙》出道，外型美豔、身材前凸後翹，被封「國光女神」。昨（18日）梁云菲認了不雅片遭外流，「我真的很受傷，我男朋友更是不好受」，而現任潛水教練男友小銨，也在IG限時動態抒發情緒。

梁云菲在愛情方面十分主動，去年在綠島邂逅小銨，大膽邀約男方到房裡幫忙卸妝，順利發展成戀人關係，至今交往快1年，感情十分恩愛，梁云菲更在手上刺下「AN127kmNA」，向男友甜蜜告白，卻在最近爆出私密片遭外流的事件，讓梁云菲深受打擊，無力地發文表示，從未想過這樣的事會發生在自己身上，起初害怕到想逃避一切，不想多做回應，但因為有深愛跟想保護的人，便鼓勵自己必須勇敢跟面對，「我真的很受傷，我男朋友更是不好受」。梁云菲不清楚影片是好幾年前拍的，為何遭外流，呼籲外界勿散播，她會採取法律途徑。不過，梁云菲已把該文章刪除。

梁云菲的男友小銨，也跟女友一起換上全黑大頭貼，並在昨日於限時動態發黑底白字，無奈地感嘆：「有時候你很想好好過生活，但就是這麼難」，心情看起來同樣低落。

梁云菲私密片被散播後，分手2年多的前男友金剛在IG限時動態否認片中男主角不是他，接著PO比中指的照片，火大嗆聲：「自己好好過生活不行嗎？不要什麼都扯到我！」他強調沒有拍片的癖好，還自爆：「再來我都會剃毛！到底夠了沒？」

根據《鏡週刊》報導，與梁云菲拍片的男主角是ABC、家族企業富二代，異性緣極佳，但男方友人透露影片拍攝的時間，跟梁云菲說的有所出入，讓外界更好奇兩人的關係。

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