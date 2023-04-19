趕在本周六第53周年的世界地球日前，亞泥今(19日)宣布，以減碳三支箭響應低碳環保訴求，分別是推出低碳墁砌水泥、NG水泥紙袋，與辦公室太陽光電減碳。其中NG水泥紙袋更與老字號製造商合作，完全手工剪裁車縫，初期僅在遠東集團內推廣。

為了兌現2050年淨零碳排承諾，水泥業加速減排方式一就是研發生產低碳水泥。亞泥獨家開發的低碳墁砌水泥，去年度銷售量創歷史新高，提升近五倍。

除了水泥轉型，包裝散裝水泥的紙袋，亞泥近來也與老字號手工紙袋製造商合作，把印刷瑕疵、無法與產品一起出貨的NG水泥袋，變身成可以隨手拎出門的時髦提袋，初期在遠東集團內部推廣，引發熱烈討論。

亞泥公關經理蔡祐吉解釋， NG水泥袋由於無法使用，過去不是收在倉庫，就是集中銷毀，非常可惜，隨著循環經濟概念發酵，亞泥結合環保和文創，讓NG水泥袋重獲新生；只是水泥袋因為紙材關係，無法透過機器大量生產，必須請師傅手工裁剪後再車縫，成本相對高，但比起用機器大量製作，更多了一絲溫度，還蘊含著公司對友善環境的用心。

第三支箭則是在公司推行12項減碳措施，像是台北總公司勵行大樓節能減碳，包括空調溫度設定為26度、夏日期間同仁在辦公室內可不著西裝、非必要無須打領帶、照明皆採LED燈泡以降低熱能。今年更將完成太陽能光電設備建置，供應總公司20％電能使用。