秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽6月11日開賽，花蓮縣長徐榛蔚、穗鄉鄉長吳萬福、東管處長林維玲以及泛舟業者都表達歡迎選手到訪。（王志偉攝）

秀姑巒溪泛舟鐵人三項等賽事獎牌，還有Ｑ版金剛馬造型、可愛。（王志偉攝）

因疫情停辦3年，秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽今年將強勢回歸，賽事組別包含鐵人三項、鐵人兩項、鐵三角，更新增純泛舟組別競賽，目前水位稍低，估計下週帶來雨水，溪水將會漲高，選手更能感受泛舟競速的快感，沿途體驗秀姑巒溪之美，賽事6月11日出發！

秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽，包括鐵人三項（泛舟＋路跑＋自行車）、鐵人兩項（泛舟＋路跑）、一起接力的鐵三角（二或三人接力完成三項），時間4小時至6.5小時不等外，今年還新增「純泛舟競賽組」，可自行組隊參加（一艇8人），人數未達協助湊艇，一路由秀姑巒溪遊客中心泛舟到新長虹橋，透過團隊合作划船競速，整趟約5小時，活動報名至5月12日截止。

東管處長林維玲指出，因疫情等了3年，今年才得以舉辦秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽，有很多人躍躍欲試，國境開放後，外國旅客也可參加，希望在6月為花蓮旅遊帶來一劑強心劑。同時搭配縣府的獎勵旅遊方案，以及瑞穗鄉公所在賽前一天辦的市集，相信大家會不虛此行。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮觀光市場復甦，從4月到7、8月都是旅遊旺季，「參加的是勇士，完賽的是英雄」，縣府與東管處合作，推出旅遊獎勵方案，到今年11月30日前，只要符合條件，到花蓮住宿食衣遊購行可享85折，自由行可抽汽車，若是旅行社還有補貼方案，等於是雙重送。

泛舟業者呂學宜說，由於沒有下大雨，現在秀姑巒溪水位約59公尺，算是低標，客船以往是8至10人，為避免船卡在溪道上，因此不會坐太滿，大概是6個人；不過過兩天應該會下雨，溪水不至於沒有。隨著疫情解封，現在泛舟散客已陸續報名，希望今年可達到11萬名遊客，恢復疫情前的水準。

東管處表示，今年賽事提供防水提袋、奇美部落出產的「玉米爆爆」玉米餅，今年同樣提供單車租借服務，可於報名時加購，預計參與人數將再衝高。