北市公布3月蔬果農藥添加物殘留抽驗結果，北市市場處表示，這次共抽驗1448件蔬果產品，有123件不符合規定，不合格率8.49％，主要品項為辣椒、油菜及青江白菜，銷毀重量計5萬2266公斤，鼓勵民眾可多選購當令蔬菜。

市場處表示，每年3月為平地高麗菜盛收期，近期漸進入夏季，主要盛產品項包含蕹菜、甘薯葉、菜豆、茄子等，台北農產公司除向產地供應單位宣導做好病蟲害防治及自主農藥檢測，針對國內季節性供應果菜也會加強抽驗，鼓勵民眾可多選購當令蔬菜。

市場處表示，3月共抽驗1448件蔬果產品，檢驗結果123件不符合規定，銷毀重量計5萬2266公斤，不合格率8.49％，主要品項為辣椒、油菜及青江白菜。

市場處也說，經台北農產公司追查產品來源，供應人主要來自雲林縣、屏東縣及嘉義縣，後續已依程序函報農糧署、該供應人所屬地方政府農政機關，以溯源農民農藥管理。