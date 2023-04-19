高市議員李雅靜繼上屆挑戰鳳山立委之路後，今天也再次登記參選，李雅靜強調，她在地服務逾12年，最懂地方需求，盼進入國會擴大服務層面。（柯宗緯翻攝）

高市議員鍾易仲趕在登記截止前出手，完成登記作業，將對上高市議員李雅靜，兩人將透過初選，決定誰能披藍袍參加鳳山立委選舉。（柯宗緯翻攝）

高市議員鍾易仲趕在登記截止前出手，完成登記作業，將對上高市議員李雅靜，兩人將透過初選，決定誰能披藍袍參加鳳山立委選舉。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄立委初選第二階段，17日起一連3天受理領表及登記，今（19）日是登記最後一天，高市議員鍾易仲趕在登記截止前出手，完成登記作業，將對上高市議員李雅靜，兩人將透過初選，決定誰能披藍袍參加鳳山立委選舉，挑戰現任綠委許智傑。

高市議員李雅靜2020年挑戰鳳山立委之路，最終拿下8萬6127票，不敵爭取連任的綠委許智傑11萬4998票，但表現算不俗，今天再次登記參加黨內初選。李雅靜強調，她在地服務逾12年，最懂地方需求，盼進入國會擴大服務層面。

「台灣要好，民進黨絕對要倒！」李雅靜直言，民進黨把持的國會，以多數暴力讓黨意凌駕民意殘害全民利益，因此國會須注入新力量翻新國會，讓懂民眾需求的人進入國會，以民意為依歸專業問政，才是全民之福。

針對鍾易仲也加入戰局，李雅靜表示，樂見黨內同志願意挺身而出。面對黨內競爭，李雅靜強調，戒慎恐懼，努力爭取選民支持脫穎而出，並期待進行一場良性競爭。

鍾易仲今天下午3時許前往市黨部登記，他談到參選動機是國民黨需要年輕化，國會更需要年輕化，因此決定投入立委選舉，爭取機會為高雄做更多更好更大的事。尤其，高雄立委政治空間被民進黨壟斷太久，現任8位立委加起來任期竟然高達100年，壟斷必須被打破，高雄不能只有單一顏色。

「有能力，就去擔責任。有想法，就爭取實現！」鍾易仲認為，投入立委選舉，發出國民黨年輕的聲音，展現年輕的力量，自己會讓社會看到國民黨中生代的理想性、戰鬥力，爭取最大的支持，為國民黨打下鳳山立委席次。