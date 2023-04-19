輔英科技大學舉辦校園徵才，去年媒合率高達9成5，今年校園徵才嘉年華各方開出4000多個職缺攬才，比去年大幅增額。許多知名產業提供優渥實習帶薪兼就業方案攬才，讓學生還沒畢業就可望賺回4年學費，甚至實習中就被納為編制員工。

「兔躍新程、職達成功」校園徵才嘉年華，19日上午於輔英科大體育館登場，現場有121家企業和單位，釋出4000多個職缺，包括全台各大醫療院所、健康生技、綠能環保、化工、國防部、托育、幼兒園等產業。輔英附設醫院、校友企業星奇居家長照機構也設攤招募人才。開慕式由林惠賢校長、陳冠位學務長、勞工局訓練就業中心副主任何明信副、高雄市勞工局鳳山就業服務站佘怡盈站長、享溫馨企業股份有限公司李奇霖總經理等貴賓共同插牌啟動招「才」兔。

開慕式由林惠賢校長、陳冠位學務長、高雄市勞工局訓練就業中心何明信副主任、鳳山就業服務站佘怡盈站長、享溫馨企業李奇霖總經理等共同插牌啟動招「才」兔。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

校長林惠賢指出，推動數位科技ABC，學生結合智慧科技(AI)人工智能、(Big data)大數據、(Cloud)雲端專業快樂學習，強調學用合一，個個成為業界首選；學務長陳冠位說，近年來就博會企業設攤數，輔英在全國醫護類學校皆排名第一，去年創下高達9成5的媒合成功率，今年各方爭相開出優渥條件徵才，但因場地限制，無法滿足所有企業，校方貼心新增「線上徵才」與實體雙軌進行，共創雙贏。

護理系主任張遠萍表示，校方與20多家教學醫院簽訂人才培育助學金計畫，畢業前實習帶薪兼就業，並提供豐厚入職早鳥獎金，同時協助表現優異學生申請1至4年每年12至18萬不等的助學津貼。

張遠萍透露，今年綜合臨床選習實習，全台有60多家教學醫院提供超過千個實習名額搶人，同時今年高中入學學生，更享有地方政府提供的返鄉服務護理人才培育專案，離島享全額獎助金等同公費待遇，福利滿滿。

環境與生命學院林清和院長指出，少子化加上大健康時代，早已跳脫舊有的職場窠臼及框架，應用化學及材料科學系除李長榮、國喬化工等傳統產業外，供應台積電晶圓的聯亞光電也都來校洽談合作覓才。林清和表示，台灣正大力推動綠電、儲能和節能減碳，環境工程與科學系、職業安全衛生系都息息相關，風電、儲能等新興行業爭相與學校接觸，相關科系前景大好。