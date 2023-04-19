欣新網表示，近期透過「PowerAI智能廣告投放系統」、智慧定價與支援三大電商受眾自動更新等技術優勢，精準觸及高需求客群，提升轉換率和客單價，同時以全自動跨媒體視覺化即時線上報表，幫助客戶即時檢核廣告成效、抓準商機讓流量變現，該品牌客戶業績較去年同期成長近4成。

精準行銷一直被電商業者視為廣告投放最重要的環節，而精準度高與否從客戶用量也可看出端倪。受惠服務品牌產品銷售與「PowerAI智能廣告投放系統」服務客戶持續成長，欣新網今年3月營收3.85億元，年增2.69％；第1季營收10.11億元，年增23.22％，3月及第1季合併營收均創歷史同期新高。

展望後市，欣新網指出，今年除了持續藉由數據與AI應用科技領先技術優勢，協助服務品牌夥伴抓住電商市場機會，將銷售極大化，並持續擴大SaaS化的「PowerAI智能廣告投放系統」、「PowerOrder雲端訂單管理系統」用戶規模，整合電商倉儲物流、CRM大數據應用等一站式整合業務，開拓系統、服務變現能力持續提升營運績效。尤其，SaaS服務是軟體服務公司使營收與獲利得以持續堆疊的重要關鍵；欣新網表示，藉由好的數位服務與產品內容，協助公司與客戶的營運創高峰。