台北捐血中心4月19日舉辦111年度捐血績優表揚大會，信義房屋獲頒捐血績優團體，信義房屋表示，2020年起由同仁「由下而上」發起捐血活動，去年共募集2478袋血，讓同仁、社區居民都能沉浸信義房屋的永續理念，獲得消費者深度信任，傳承信義精神，幫助更多的人！

2022年，信義房屋共舉辦了26場捐血活動，共有1742人捐血，募集2478袋血，而這項成就的關鍵，信義房屋同仁自主發起，松江南京店店長李育銜回想，2020年他與店內同仁發現分店附近的捐血車乏人問津，許多需要血液的人無法及時得到救助，因此他們決定發起捐血活動，每季舉辦1次，一年共4次，號召區內的8家分店一起參與。

李育銜表示，經過嘗試後，逐漸發展成完整的社區服務模組。每次活動，店內都會放置捐血的海報，號召同仁和客戶參與，而同仁們也會用自己的行動去感染其他人，讓更多的人感受信義房屋同仁的熱血溫度。

「工作還能助人，提高了同仁的成就感及對社區的責任感」李育銜說明，去年更串聯信義房屋的三大團體，分別是全國傑出店長參與的集賢會、超級業務參與菁英會、當選信義房屋最高榮耀信義君子的信義君子共榮會，也希望透過號召，對更多信義人發揮影響力，成為信義房屋每年的公益傳統。

信義房屋表示，松江南京店發起的捐血活動，對同仁來說，可以手心向下，看見社會的需求，並與社區共好，而對社會的意義則是，信義房屋與社區一起努力減少不平等，不僅達成聯合國永續發展目標SDG3健康與福祉，了解並分享健康的方法，也達成SDG10減少不平等，讓世界更美好。