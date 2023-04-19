「登山女神」曾格爾和已婚富商不倫戀引發軒然大波，讓正宮不滿提告，對此，她無奈表示：「沒有的事為什麼要承認？換作是你願意嗎？」不過男方卻突然改口致歉，認了彼此有親密接觸，兩性專家欣西亞則是忍不住嘲諷：「小三很愛動作頻頻聲東擊西」。

曾格爾被控與富商大搞不倫戀，不過男方昨（18日）改口承認背叛妻子，坦言彼此有親密的肢體接觸，接著公開致歉：「罔顧已婚人夫、人父之身分，犯了不該犯且無法原諒的錯誤，也深深傷害了與我共度將近三十年婚姻的妻子」，並向曾格爾喊話：「勿在媒體網路上散播不完整且不實的訊息」，請各界靜待司法判決，對此，曾格爾否認到底，反倒指控遭對方仙人跳，不過卻遭富商正宮打臉：「別再扯仙人跳了，我真的沒有缺200萬，我需要的是公理正義」。

欣西亞嘲諷曾格爾愛搞小動作。（圖／欣西亞和Shane任翔 臉書）

兩性專家欣西亞得知狀況後，先是語帶嘲諷表示：「看到陳姓富商發出的聲明，我覺得曾小姐恐怕要火燒心，胃藥要吞不完了吧，是說今晚防護做好了嗎」，接著指出多數偷腥男人總是在整起事件被無視，主要關鍵並非社會大眾不去譴責過錯，而是小三太愛在背後搞小動作，除了聲東擊西之外，還忙著潑原配髒水，反倒把焦點都聚焦到自己身上，自然讓偷腥的男方變得黯淡無光，哪裡還能獲得外界關注，不過此篇貼文目前已遭刪除。