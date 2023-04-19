中石化預期AN、CPL市況恐需下半年陸續回升，將以高雄洲際碼頭儲槽今年陸續完工，降低成本波動，搭配精細化工一期投資上半年完工，下半年開始出貨塗料、光學與電子材料產品，提振營運利基。

中石化認為，AN價格仍在低檔徘徊，CPL首季受惠大陸春節後拉貨帶動價格回溫，但整體需求還沒完全回升，靜待第三季旺季加溫、發酵。所幸，近年啟動高雄洲際碼頭儲槽建置計畫，第一、二階段預計上半年完工，第三階段下半年完工，除為原料庫存，也能因應市況做貿易交易，增加營運彈性。

利基新產布建進度，中石化指出，台灣精細化工一期上半年完工，切入塗料、光學與電子材料產品，開拓新業務；第二期受制原料成本因素，目前先暫緩建置。至於京華廣場商辦預計2026年6月完工。

大陸威名石化第一階段環己銅（苯酚）已開始試產；第二階段CPL、環己銅立項申請中，預計2025年完工投產。

此外，國喬轉投資漳州奇美化工新建PS產線已正式量產，全產線年產35萬噸，結合鎮江奇美PS產能，可強化大陸市場佈局。

大陸漳州奇美位於福建漳州古雷港經濟開發區。一期年產45萬噸ABS產能已於2021年9月量產，之後ABS提量至年產60萬噸；PC年產能18萬噸預計2025年開出，未來總產能可達百萬噸等級。