疫情也阻擋不了國際交流的腳步，新北市桃子腳國中小經過數月的線上溝通與交流，接待美國矽谷國際學校60位師生入校入班共學4天，這也是新北市史上最多學伴來台交流的一次，兩校今也共同簽署合作備忘錄MOU，締結爲姊妹校，相約2年後美國相見。

新北市教育局長張明文表示，新北市已與日本、韓國、美國、加拿大、澳洲等國超過150校締結爲姊妹校，疫情期間也不曾間斷與國外姊妹校線上交流，包括教師合作教學計畫，並讓學生以視訊進行專題交流，新北市各校致力與國外學校互惠合作，提升師生國際視野，也增進學生語言學習的動力。

新北市桃子腳國中小經過數月的線上溝通與交流，接待美國矽谷國際學校60位師生入校入班共學4天，這也是新北市史上最多學伴來台交流的一次。（教育局提供）

桃子腳國中小校長郭昱晨表示，爲了打開校門讓世界走進來，校方與美國矽谷國際學校締結姊妹校，讓線上學伴能實際見面，校內學生也可藉此貼近鄉土文化、拓展國際視野，透過台美姊妹校互惠交流的「Home Stay」計畫，將安排學伴一起參與打掃、社團活動，也體驗書法、藍染、揉茶等特色課程。

兩校交流期間將共享桃藝節活動，欣賞在地太極拳協會表演、參觀社區文創市集、校內社團成果展示，郭昱晨說，希望課程及活動安排能可以讓美國學伴們理解學校特色、新北在地文化，留下難忘的回憶。

新北市桃子腳國中小經過數月的線上溝通與交流，接待美國矽谷國際學校60位師生入校入班共學4天，這也是新北市史上最多學伴來台交流的一次。（教育局提供）

國中部七年級學生林心同表示，期待能帶著學伴參觀在地廟宇、走訪北大校園、騎單車走讀，還有夜觀螢火蟲，相信他們回到美國後會熱切地與家人分享在台灣的學習與收穫。

新北市教育局表示，為擴大媒合國際姊妹校及夥伴學校，新北市成立全國首創的全球跨界合作聯盟，採跨校、跨學制方式，由高中職邀請國中小加入，結合數位轉型雲端交流，讓更多新北師生接觸國際，也讓國際看見新北。