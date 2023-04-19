長園科為鋰鐵電池廠，受惠於UPS (Uninterrupted Power Supply)不斷電鋰鐵電池系統於半導體產業客戶的安裝腳步不停歇，帶動公司旗下鋰鐵電池模組出貨暢旺，長園科3月合併營收為5115萬5000元，較2月增加62%，年成長388%，創下單月以來新高，由於近期股價漲多，應主管機關要求公告獲利自結數。

長園科自結2月稅前盈餘為1100萬元，稅後盈餘為1000萬元，單月每股盈餘為0.19元，累計前2月稅前盈餘為900萬元，稅後盈餘為800萬元，每股盈餘為0.16元，累計第1季合併營收為1億276萬6000元，年成長505%，為歷年同期新高。

長園科持續看好鋰鐵電池之UPS系統於半導體產業市場的滲透率提升，積極擴大業務接單動能，目前除了主要國際半導體龍頭廠商客戶的訂單需求增加，整體施作工程如預期進度外，亦接獲更多其他半導體產業客戶之UPS系統鋰鐵電池模組訂單，有助公司長期營運正向發展。