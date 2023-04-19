對於汛期，高雄市水利局提前布署，圖為永達抽水站。（水利局提供／林瑞益高雄傳真）

氣象預報今（19）日起受到鋒面及西南風影響，未來幾天有局部大雨的機會，高市府水利局針對易淹水低漥地區加強監控及警戒，持續做排水設施的清疏工作，目前瓶頸段的清疏都可在汛期前完成，各抽水站及滯洪池等也都完成防汛準備。

水利局為提升轄內防洪效能，確保排水渠道暢通，今年針對排水瓶頸段已清疏長度72公里，清淤淤土方共計9萬立方公尺，同時也協助水利署辦理高屏溪疏濬工作，目前已疏濬土方量21萬方。

除了排水清疏工程，同時也對各項水利建物與88座抽水站、18座滯洪池及587處水閘門檢查工作及水患、土石流等災防演練。另外，市府更補助市民建置防水閘門（板），以因應超出排水保護標準的強降雨，減少市民生命財產損失。

水利局也指出，對於今年度的第一場大雨，通常民眾比較容易輕忽，市府除舉行防汛整備會議外，水利局也已做好防汛部署，也呼籲民眾自家的水溝也要清理，共同面對汛期。