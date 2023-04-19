為順應節能減碳世界潮流，全聯福利中心持續專注「環保愛地球」，也加強「動物福利標章」驗證商品的推廣與銷售，以實際行動友善環境愛台灣，像是全聯鮮奶吐司八家小農供應商之一吉蒸牧場「阿秀鮮乳」，即是通過「動物福利標章」驗證，預估今年整體「小農鮮奶系列」業績可望突破3.5億元。全聯指出，去年首度推出擁有「動物福利標章」驗證的「小農鮮奶系列」，即受到消費者青睞，如「READ BREAD小農鮮奶吐司」去年銷售金額即突破一億元；「We Sweet小農鮮奶泡芙」也有賣出將近一億元的好佳績，顯示越來越多消費者在意動物福利，更願意透過日常飲食來實踐永續。

吉蒸牧場董事長范君諺指出，吉蒸牧場邁入36年，目前仍是統一瑞穗鮮奶第二大供應商，位於瑞穗鄉的吉蒸牧場規模十公頃，為東台灣最大規模牧場，也是花蓮唯一無毒農業酪農。除了規模，飼養管理先進，長駐獸醫師、營養師，並透過牛watch物聯網管控秒懂牛健康，且透過睡水床、有機堆肥等通過動物福利認證，明年更進一步推動沼氣發電邁向永續。

全聯過去十年深耕友善供應鏈，從老鷹紅豆、台灣芭娜娜、搶救鳳梨到小農鮮奶永續商品。吉蒸牧場為小農鮮奶八大供應商之一，不僅通過「動物福利標章」驗證，又擁有產銷履歷與鮮奶標章等三證的專業牧場，除了「阿秀鮮乳」供應全聯約千家門市販售外，每週也會低溫直送供應2次給製作「We Sweet」與「READBREAD」的烘焙品供應商，預計今年將使用20萬瓶，推升今年「小農鮮奶系列」業績有望較去年成長雙位數，挑戰3.5億元。