奧克蘭運動家成為「大聯盟裡的3A球隊」，不僅先發打線缺少球星和資深戰將，進場觀眾人數也持續挑戰新低。今年季初運動家在主場迎戰守護者，單場僅有3000多人進場觀戰，根據美媒統計，這幾乎比當天的全部的小聯盟3A賽事還少！

小聯盟3A賽事的觀眾人數很可觀，多在5000至9000人之間，單日13場賽事只有兩場的人數少於運動家主場（奧克蘭競技場）。

運動家主場開幕戰對上天使，靠著天使球星大谷翔平的票房號召力，運動家獲得2.6萬人，但是下一個系列賽對戰守護者就只剩單場3000多人。對戰大都會時上漲到1萬多人，接著迎戰小熊隊又被打回原形。小熊的球迷非常多，小熊到客場對戰道奇每場都突破5萬人，到了運動家主場只剩下4000多人觀戰。

如果碰上票房最差的光芒就更慘了，去年運動家主場迎戰光芒，創下大聯盟40年來最低進場數2488人，這也是運動家今年可能進一步突破的紀錄。

運動家因為面臨主場租約到期（2024年是最後一季），心思沒有放在比賽上面，本季目前3勝15負，已預約了美西墊底的席位。大聯盟特准運動家免繳10億美元搬遷費，但時間還是很緊迫，如果他們必須離開定居54年的奧克蘭，最有可能的落腳處是拉斯維加斯。