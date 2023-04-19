🚨🇸🇦| Cristiano Ronaldo gets a yellow card after taking an Al Hilal player down with a headlock 👀

pic.twitter.com/HIMfCZHYQ3 — CentreGoals. (@centregoals) April 18, 2023

由葡萄牙巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）領銜的艾納斯，今（19）日交手同樣位於沙烏地阿拉伯首都利雅德的隊伍希拉爾，卻連續讓對方獲得2次12碼機會，最終以0比2吞敗，落居聯賽第2，此戰C羅不僅進球遭到沒收，甚至在拚搶時對希拉爾球員做出「鎖喉功」而吞下黃牌。

艾納斯前役爆冷遭逼平後，選擇將總教練賈西亞（Rudi Garcia）炒魷魚，不過卻沒有替球隊帶來正面影響，C羅全場4次射門沒有1次射正，連續2輪聯賽無法幫助球隊進球，反倒是曾也效力過英超曼聯的伊加洛（Odion Ighalo），靠著2顆12碼罰球完成梅開二度，率領球隊在同城大戰中取勝。

不只如此，C羅在第57分鐘時，因不滿希拉爾球員卡位動作過大，直接將對手鎖喉並放倒在地，演繹WWE摔角技Zig Zag（跳躍式DDT），完完全全是一個紅牌動作，可以想像危險程度之大，不過C羅沒有遭到重罰，只是吃下了一張黃牌警告。77分鐘C羅前插，一次漂亮停球後暴射打門，可惜的是越位走在前面，因此進球不算。

由於希拉爾傳出想網羅阿根廷球王梅西（Lionel Messi），當C羅也失望地走出球場時，現場希拉爾球迷不斷高喊梅西名字來給予嘲諷，C羅的回應則是抓著自己的跨下，隨後也引起熱烈討論。