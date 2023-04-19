民進黨立委初選進入民調決勝負，廝殺慘烈，身兼黨主席副總統賴清德今會中致詞時強調，初選一定要公正、公開去執行，避免爭端，請民調中心要確實執行。

據轉述，民進黨祕書長許立明會中黨務報告時也呼籲，黨內初選過了，就回歸到大選，大家一起努力打大選，不要再去針對一些問題有些狀況。

民進黨台北市第七選區今結束初選民調，台北市議員許淑華47.56％大勝，做民調時間比原訂多做一天，引發爭議；民進黨發言人張志豪表示，這次因為有些個別的選區樣本數關係，所以有延遲，本來預計週四，本週八區會完成，但是現在延到最遲周五。

他說，因為台北市地選區選區樣本數不足，不足所需有效樣本數1200份，所以多做一天。去年議員選舉初選民調，也有遇到類似狀況，為了補足樣本數，多做一晚。

此外，民進黨台北市第二選區（士林、大同）今晚間進行電話民調，台北市議員王世堅與現任立委何志偉選戰愈演愈烈，還打到法院提告；下週民調登場的台南市第一選區，立尋求連任立委賴惠員與前市府觀光旅遊局長郭貞慧團隊，有打得如火如荼。

今中常會，賴清德提醒，初選一定要公正、公開去執行，避免爭端，並請民調中心要確實執行；許立明也有所呼籲。

台南立委中常委林俊憲被問到台南一選區兩個女人的戰爭，是否會影響團結時表示，「打的是很精彩」，民進黨只要經過初選，他們就不擔心，過去傳統初選前不管多激烈，只要完成提名，就會團結，這個動力主要是來自選民的壓力，支持者一貫對候選人的信號，有初選就要尊重結果，所以不擔心，再激烈都碰過，相信台南初選，不管誰出線，黨跟支持者很快就會在團結面對大選。