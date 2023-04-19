過去有著「世紀末最後美少年」美稱的新好弟弟亞倫卡特（Aaron Carter），於去年11月5日被發現在家中浴缸中身亡，享年34歲，由於事發突然，不僅哥哥尼克卡特（Nick Carter）在IG中發文悼念卡特，其未婚妻梅蘭妮瑪汀（Melanie Martin）也發聲。而事隔5個月，死因的調查結果出爐，是服藥後溺斃身亡。

據外媒《美聯社》報導，洛杉磯法醫的檢查報告中指出，亞倫卡特體內具有鎮定藥物以及二氟乙烷，而關鍵死因則是意外溺斃。對此，據一份警方的報告中顯示，警方曾於亞倫卡特過世前一天到他家中進行檢查，而當時他還活著，並要求警方離開，且事後亞倫並沒有赴與藥物顧問的會面。

According to several sources, an autopsy report revealed that #AaronCarter took Xanax and inhaled compressed difluoroethane before drowning in his bathtub. The Los Angeles County Medical Examiner has also ruled Carter’s death as accidental. Our thoughts and prayers continue to be… pic.twitter.com/eTbpBrn0DF — WORLDSTARHIPHOP (@WORLDSTAR) April 18, 2023

然而據外媒《TMZ》的報導，亞倫卡特的母親於近期的聲明中指出，她認為現場的調查有諸多疑點，除了認為警方在4日的調查中，並沒有徹底的檢查家中，且浴缸中的水位以及他「穿著衣服在浴缸」中的行為也有些奇怪，並請求警方繼續調查。

事實上，亞倫卡特以童星出道，9歲時就推出第一張專輯，並與哥哥一同巡演，人氣火爆。可惜近年來亞倫卡特負面消息不斷，不只在節目中表示自己有抑鬱症、精神分裂、焦慮和人格障礙等症狀，還因此藥物成癮，更與哥哥尼克卡特漸行漸遠。對此，尼克卡特在弟弟離世後，也在IG中曬出長文，寫下：「我愛你亞倫卡特。現在你終於可以擁有你在地球上永遠無法找到的平靜」等哀悼字句。

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