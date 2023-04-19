過去有著「世紀末最後美少年」美稱的新好弟弟亞倫卡特（Aaron Carter），於去年11月5日被發現在家中浴缸中身亡，享年34歲，由於事發突然，不僅哥哥尼克卡特（Nick Carter）在IG中發文悼念卡特，其未婚妻梅蘭妮瑪汀（Melanie Martin）也發聲。而事隔5個月，死因的調查結果出爐，是服藥後溺斃身亡。
據外媒《美聯社》報導，洛杉磯法醫的檢查報告中指出，亞倫卡特體內具有鎮定藥物以及二氟乙烷，而關鍵死因則是意外溺斃。對此，據一份警方的報告中顯示，警方曾於亞倫卡特過世前一天到他家中進行檢查，而當時他還活著，並要求警方離開，且事後亞倫並沒有赴與藥物顧問的會面。
然而據外媒《TMZ》的報導，亞倫卡特的母親於近期的聲明中指出，她認為現場的調查有諸多疑點，除了認為警方在4日的調查中，並沒有徹底的檢查家中，且浴缸中的水位以及他「穿著衣服在浴缸」中的行為也有些奇怪，並請求警方繼續調查。
事實上，亞倫卡特以童星出道，9歲時就推出第一張專輯，並與哥哥一同巡演，人氣火爆。可惜近年來亞倫卡特負面消息不斷，不只在節目中表示自己有抑鬱症、精神分裂、焦慮和人格障礙等症狀，還因此藥物成癮，更與哥哥尼克卡特漸行漸遠。對此，尼克卡特在弟弟離世後，也在IG中曬出長文，寫下：「我愛你亞倫卡特。現在你終於可以擁有你在地球上永遠無法找到的平靜」等哀悼字句。
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