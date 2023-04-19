全國師生鄉土歌謠比賽18日至24日連續7天於新竹市文化局演藝廳舉行，有來自全國20個縣市、268隊、1萬2173名師生同台競技，新竹市政府教育處長童鳳嬌19日至現場關心來自全國各地的參賽隊伍，同時也感謝協助辦理的各校夥伴們。

童鳳嬌表示，全國師生鄉土歌謠比賽的類別分為閩南語系類、客家語系類、原住民語系類和東南亞語系類，培養師生學習鄉土歌謠及母語的興趣，加強對多元文化的認識，並推展鄉土歌謠教學，以落實母語音樂教育，新竹市積極推展相關教育，參賽隊伍也高達10隊。

民富國小校長吳淑雯指出，民富合唱團成軍已超過30年，近年來代表新竹市參加了8年全國賽，更在107學年度全國賽中獲得特優佳績，惟疫情期間108、109學年度全國賽皆停辦，110學年度重啟比賽後依然從全國賽中獲得特優，實力備受肯定。

教育處表示，今年賽事由新竹市政府承辦，民富國小、新竹國小、東門國小、東園國小、三民國小、光華國中、三民國中和培英國中，等8所學校共同協辦。111學年度共有全國20個縣市代表參賽，獲獎名單將陸續公告於全國師生鄉土歌謠比賽網站。