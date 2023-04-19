義守大學創設系學生赴日實習，與在地人交流滋養創作靈感，並貼近學習日本文化，厚植能力。（義守大學提供／林雅惠傳真）

隨著邊境解封，各大專校院國際交流熱度逐漸回溫，高雄市義守大學自今年開始陸續恢復實體海外交流，不但迎來海外大學參訪潮與合作機會外，學生赴海外實習也早已啟動，「傳播與設計學院」創意商品設計學系學生，前往日本東京、京都、長岡京等地展開1個月的海外生活體驗，參與的學子收穫滿滿。

義守大學創設系相當注重學子海外交流的機會，希望藉此讓學子可以看見世界不同的面貌，滋養創作的靈感。

獲得教育部學海獎學金的創設系大三生歐晴華，是前往東京吉祥天食品興業株式會社，負責周邊商品的設計，最讓她印象深刻的是，吉祥天食品興業株式會社的負責人也是來自台灣，所以他希望來自台灣的實習學生，都該把自己定位成在地人，才能真正體驗到在地文化，並從中學習到精髓，進而設計出符合在地精神的週邊商品。

能獲得出國海外實習的機會，歐晴華相當珍惜，她認為可以走進國際看世界，不但開拓視野，更能從不同的文化中看見不一樣的風采，一路學習的點點滴滴，都是成就創作重要的因子。

就讀創設系二年級的胡家禎、余相穎，此次在京都耀來企業旗下的「陶五月」工房與和服洋裝再制Remake Design實習。

在兩個不同領域的實習體驗，讓胡家禎與余相穎印象深刻；她們表示，除了藉由實習學習設計的專業外，透過日常交流，更能體會日本對於品味的堅持，像是實習單位準備的歡送會中，無論是菜色或是器皿的使用與擺盤都極為講究，完全是生活美學概念的體現，無形中也讓來自台灣的學子耳濡目染，從生活中培養品味，自然而然就會融入於自己的創作中，這對於學習藝術與設計的年輕世代來說，是相當重要的養分。

義守大學表示，出國研修或海外實習有助於拓展視野及精進專業能力，透過學海築夢計畫，義大學子有機會與全球各地的企業多方交流，在日本海外實習的過程中，貼身學習日本工匠設計師的職人精神，涵養對事物認真一絲不苟的態度。

義守大學積極創造與國際交流的機會，鼓勵學子們走進世界，勇敢逐夢，因為，青春本來就是要「大開眼界」，才能拓展視野。