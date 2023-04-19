素人唱跳歌手、高雄市國際青年表演藝術發展協會理事長阿咪今年推出個人首張EP《攏麥吵》，MV今晚6時30分將在YT上架。特別的是，還邀請高市議員黃捷跨刀拍攝，穿著嘻哈裝造型露出水蛇腰，顛覆甜美印象，讓歌曲未上架就已先炒熱一波話題。

高市議員黃捷跨刀拍攝MV，穿著嘻哈裝造型露出水蛇腰，顛覆甜美印象，讓歌曲未上架就已先炒熱一波話題。（柯宗緯翻攝）

阿咪老師指出，這次MV運用各樣舞風、曲風完美詮釋了表演藝術的魅力，歌詞更鼓勵人們不需受他人言語影響，勇敢自信地不斷向前邁進，如同歌詞中所提到「十幾歲出來跳，一步一步跟著跑，不管是透中島，攏是我的局」，相信此刻的累積和付出，最終皆會化為熟成的果實並成為自己人生中的主人。

素人唱跳歌手、高雄市國際青年表演藝術發展協會理事長阿咪今年推出個人首張EP《攏麥吵》，MV今晚6時30分將在YT上架。（柯宗緯翻攝）

阿咪老師說，希望以此激勵在表演藝術之路上努力的青年們，即使路途中遭遇他人異樣眼光和反對，也要勇於為自己發聲，盡情地開創自己的追夢之旅。

高市議員黃捷跨刀拍攝MV，穿著嘻哈裝造型露出水蛇腰，顛覆甜美印象，讓歌曲未上架就已先炒熱一波話題。（柯宗緯翻攝）

這次MV邀請黃捷演出，黃捷3月底就搶先PO文說，一日嘻哈風，第一次客串MV，拍攝地點就在鳳山，相當期待成品。她分享3張照片，露出「水蛇腰」，網友驚呼「太腰瘦！」，還有網友大讚黃捷是「被政治耽誤的嘻哈歌手」。

素人唱跳歌手、高雄市國際青年表演藝術發展協會理事長阿咪今年推出個人首張EP《攏麥吵》，MV今晚6時30分將在YT上架。（柯宗緯翻攝）

《攏麥吵》日前已在「公視電視台」的節目搶先露出，取景地點皆為高雄人氣景點和具有歷史文化意義之場景，包括大立百貨、黃埔新村、原日本海軍鳳山無線電信所，盼藉此推廣高雄觀光及在地文化。

素人唱跳歌手、高雄市國際青年表演藝術發展協會理事長阿咪今年推出個人首張EP《攏麥吵》，MV今晚6時30分將在YT上架。（柯宗緯翻攝）

《攏麥吵》4月底前上架至Spotify、Apple Music、KKBOX等各大音樂平台，MV也在4月19日今天晚上6時30分上架至YouTube平台。