政大「數位內容學位學程」邀請互動媒體藝術家黃新結合「區塊鏈應用」與「生成式藝術」，從收藏、創作、定價到販售，帶領學生完整體驗時下最新的生成式藝術產業，突破傳統的課程內容讓學生趨之若鶩。

在踏入生成式藝術圈之前，黃新主要以AR創作為主，並曾多次獲得Meta spark官方競賽獎項。他提及，生成式藝術是具有隨機性的數位創作，創作者的構圖邏輯在每一次的程式運算下會產生不同的作品，這樣隨機的特性帶來獨特的創作樂趣，但也導致生成式藝術的收藏價值模糊，也缺乏成熟的交易市場。

直到2020、2021這兩年，NFT熱潮四起，區塊鏈上的交易平台 ArtBlocks、fx（hash） 發展出全新的銷售型態，透過區塊鏈的交易記錄，界定作品的固定成像，生成式藝術的市場才逐漸蓬勃。

課程內容設計部分，黃新打從區塊鏈上的藝術品買賣與收藏開始，期待同學發現汪洋中滿滿的寶藏，進而產生更高的學習動機。此外，他提到，創作生成式藝術需要一定的程式技巧，開課前曾擔心學生組成多元、不一定具程式設計基礎，幸好後來透過8個實作練習，由淺入深的教學，同學最終都順利完成創作。

「很難，可是很好玩。」對修課同學來說，除了要跨越技術門檻進行創作之外，實際將作品上架到 fx（hash） 平台販售也是非常新鮮的體驗。

黃新分享，許多同學第一次創作就交出令人驚艷的成果，作品在市場上的迴響亦超乎預期，其中，大三學生吳雙的創作融合貓咪與花朵，巧妙的視覺效果更是吸引了國際知名生成式藝術家收藏。