由屏東縣政府開辦的大店長基礎營運班課程，連續八年已培育216位大店長，縣府18日舉行第9期大店長課程開訓，28名不同領域的學員將進行培訓課程，其中特別的是亦有學員為水生動物獸醫師身兼兩棲養殖業者報名，屏東縣長周春米到場勉勵學員，期待學員們以大店長七大策略為基礎，應用並創新於各行各業，成為未來企業的新種子!

周春米表示，大店長課程是由前縣長潘孟安所力推的青年政策，透過課程及相互學習，讓大店長們連成一氣，成為屏東與青年們一起推動產業發展及向前的力量，今日能參與學員們的開訓典禮感到與有榮焉，未來將持續支持屏東青年勇敢做大夢，也感謝潘前縣長的慧眼及張勝鄉老師的付出與貢獻，陪伴大店長不斷茁壯、開枝散葉，並祝福學員們收穫滿滿。

屏東縣長周春米勉勵學員以大店長七大策略為基礎，應用並創新於各行各業，成為未來企業的新種子!(屏東縣政府提供)

第九期大店長是疫情解封的首屆招募，本屆報名人數比以往更多，從將近73位報名店家甄選出28位青年創業家，協助大店長學員精進經營管理策略。此次招生不單只有挑選餐飲業，更是召集百工百業，從餐飲、水產、零售外，更橫跨服飾、藝術文化、營造工程等，顯示課程相當具有多元性。

勞動暨青年發展處說，大店長課程由王品集團董事張勝鄉老師擔任督導，搭配歷屆學長姐組成助理授課講師，負責每堂課的知識與經驗傳授，最後再由老師總結、點評，連續七週密集學習經營七大策略，包含工作站標準建立、營運任務分組建立、企業文化建立、品牌行銷策略、同仁教育訓練、基礎營運管理、績效考核等，學習建立店鋪管理所需之專業知識與技術。

南國紅逗李育琳是第五期學員，因感念課程對自身事業的幫助，特於本期擔綱班主任一職回饋團隊，為能帶給學員優質上課環境及課程內容，於開課前反覆確認細節、戰戰兢兢地籌備不敢懈怠。第八期學員「足大腳養生會館」創辦人施維恩及「奈堤亞咖啡食尚館」林羽柔做為本期學長姊代表致詞，分享創業的心路歷程，並勉勵學員紮實認真吸收大店長們帶來的經驗與知識的傳承。

第9屆大店長課程延續傳統培訓學長姐成為授課師資，由亭苑有限公司執行長黃敏軒、中央畜牧場二代接班人蘇珊、巴榮隆農場創辦人謝宜蓁、統福企業有限公司執行長黃木誼、柳蘭軒創辦人郭承鑫成為助理講師，講師群以不同的產業型態將連鎖七冊的精隨融入自身企業本質，產出更接地氣的作法，扶植更多創業青年在屏東起飛！