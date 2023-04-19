台中公車問題層出不窮，19日台中市議會定期會，市議員陳文政更指出，有香港遊客到台中後上傳影片表示「台中公車司機態度不佳」、「輸台南」，連外國人都覺得台中公車品質不佳，市府應從司機養成、是否超時等各方面關心，「沒有快樂的司機就沒有快樂的乘客」，不止稽查，要從根本問題處理起。交通局也回應，已有部分業者使用補助款進行駕駛員加薪。

陳文政指出，台中市公車在2014年時，有202條路線，到現在已增加至241條路線，每天有1600輛公車在路上行駛，公車駕駛也需新增500位以上。陳文政表示，近幾年台中市公車服務品質屢遭各方批評，問題正是出在駕駛員人力短缺、招聘情況「趕鴨子上架」，應從駕駛員的待遇、養成、以及職業認同著手，才能有效提升台中公車服務品質。

陳文政強調，公車是「人」開的，駕駛員承受的壓力與責任也相當大，加上目前缺工問題，若待遇不佳、工作認同度低，會讓職業駕駛寧願去開大貨車，也不願投入公車服務的行列，呼籲市府，公車服務改善，應從「人」下手，提升待遇、改善職場環境、增加職業認同感。

交通局指出，因應疫情影響及物價調整，為讓客運業者永續經營及持續招募更多駕駛員，交通局自去年起已將台中市每車公里合理營運成本及基本里程運價進行調升，客運業者營收已有合理的增加。

交通局強調，已要求客運業者優先將增加的營收優先用於駕駛員薪資福利調整，經了解目前已有部分業者使用補助款進行駕駛員加薪；也請台中市公車公會評估，並於近期再提送「每車公里合理營運成本」及「基本里程運價」調整案至交通局審議，盼透過提高駕駛員薪資福利，吸引更多駕駛員投入，持續提升公車服務品質。