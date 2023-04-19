中國大陸外交部發言人汪文斌19日，主持例行記者會。有記者提問，據相關媒體報導，法國總統已指示他的外交政策顧問，與中方同行合作，建立一個可以作為未來（俄烏）談判基礎的結構。根據法方的說法，如果一切順利，俄羅斯和烏克蘭將在今年夏天舉行談判。法方是否已經就這個問題計畫與中國大陸溝通，外交部如何評價馬克宏的計畫？汪文斌回覆指出，中方支持歐方從自身根本和長遠利益出發，推動盡快重啟和談。

汪文斌表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫明確的，關於政治解決烏克蘭危機的中方立場文件，對此作了全面系統闡述。馬克宏總統訪華期間，兩國元首就此深入交換意見，正如習近平主席強調的，化解危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，通過積累互信，創造止戰和談條件。

汪文斌指出，中方支持歐方從自身根本和長遠利益出發，推動盡快重啟和談，兼顧各方合理關切，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。