北台灣最熱鬧的宗教盛事一年一度的「保生文化祭」，將在23日登場，每年農曆3月15日是台北市最負盛名的大龍峒保安宮保生大帝聖誕，財團法人台北保安宮每年在傳統架構下創新，並融入美學、表演、藝術、人文等元素，精心規劃一系列精彩可期的活動，今日記者會更結合「螢光特效」將傳統文化與現代結合的新視野，透過「螢光官將街舞」作品呈現更具表演藝術創新。

為了讓大家更多認識藝陣文化，記者會上邀請禾一文化傳承舞團演出，該舞團以推廣「台灣文化、T-POP Taiwan」為本，「神將街舞」著名，秉持著「傳統支撐潮流，潮流推動傳統」的理念，這次結合「螢光特效」將傳統文化與現代結合的新視野，透過「螢光官將街舞」作品呈現更具表演藝術創新。

2023保生文化祭將傳統廟會習俗之官將及現行街舞文化予以結合，象徵保安宮致力傳承傳統廟會習俗，並與時俱進融入新興元素，呈現出傳統廟會親民、熱鬧的氛圍。現場也邀請到台南美術館前館長林育淳、蘭州國中校長江幸真、大同區公所區長方越琦及中興醫院長蔡景耀一同為2023保生文化祭揭開活動序幕，象徵大龍峒地區的宗教文化盛事即將隆重登場。

保生文化祭的重頭戲即是農曆3月14日（5月3日）保生大帝聖誕前夕的民俗藝陣表演及「放火獅」，放火獅是保生文化祭最為人所矚目的活動，將為保生文化祭掀起最高潮，結合蜂炮氣勢與傳統手工紙紮藝術，在21響禮炮後，數以萬計的蜂炮自火獅中直衝雲霄，炮聲震耳欲聾、火光四射宛如白晝，象徵著辟邪除疫，更讓信眾重溫台灣舊時廟會的歡慶氣氛。

從4月23日至5月17日邀請許多優秀表演團體齊聚保安宮，輪番接力登台演出，保安宮董事長廖武治表示，藝陣是我們廟會活動的精髓之一，期盼透過官將街舞的創新，讓大家更多認識傳統民俗文化的多元豐富。

另為發揚醫神保生大帝懸壺濟世精神，保安宮舉辦「財團法人保安宮第六屆醫療奉獻獎」，公開表揚獲獎醫師或機構，設有「醫療奉獻個人獎」及「醫療奉獻團體獎」，頒發獎牌及獎金100萬元，以彰顯其奉獻事蹟，自即日起至4月30日止受理報名。

台北市政府民政局陳永德局長表示，保生文化祭之舉辦於今年將邁入第30年，保生文化祭與傳統廟會不同之處，在於引進藝術美學元素，讓廟會活動有了全新風貌，除了施放火獅、家姓戲演出外，還有古蹟藝術導覽、美展、音樂會等活動。