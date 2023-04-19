台灣汽車市場歷年銷售狀況與展望，2023年1~3月台灣汽車市場總銷量10.9萬台，同比上升8%，因進口車大量到港，訂單逐步去化，同比去年仍有增長。2023年台灣方面，受終端需求放緩以及主要國家升息使經濟成長減緩，但因全球車用晶片供給逐漸改善，且疫情管制措施陸續鬆綁，民間消費持續增溫，綜合考量各項因素，預估全年台灣汽車銷量約42.5萬台。

大陸汽車市場歷年銷售狀況與展望，2023年1~3月大陸汽車市場總銷量為607.6萬台，同比下降6.7%，其中乘用車銷量513.8萬台，同比下降7.3%。主因為去年底購置稅優惠及補貼政策退出，促使消費提前所致。隨著大陸各地疫情管制措施逐步鬆綁，且新能源車銷量持續大幅度增長，中汽協預估2023年中國大陸整體汽車市場銷量2760萬台。

新店裕隆城商業區開發進度說明，主體建物樓層為B3~8F，約為4.3萬坪，B1F～4F為誠品商場、5F~6F為商場、7F～8F為威秀影廳。商場目前持續進行室內店鋪裝修及裝潢工程，預計於2023年第三季的九月正式開幕。目前在5樓的招商是由裕隆自己負責且已完成，6樓由威秀進行招商，B1到4樓是由誠品進行招商，相關招商進度都與誠品內部預估進度差不多。

裕隆城以2023年租金，收入大約為1億元，不過完整一年收租，以2024年全年來論，預估有3-4億元之收入。而攤提費用方面，公司內部仍在做整體確認，相關資本支出約11億元，現金流量的流出在今年2023年便會告一段落，今年前8月只有折攤，收入扣除折攤對裕隆營業利益貢獻仍屬正數，營業利益從明年開始，真正的現金流入將從今年9月開始，故今年無法達到裕隆城損益兩平。