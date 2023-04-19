動保員蘇容廷架梯救援受困貓咪。（新北市動保處提供）

獲救貓咪收容在五股動物之家，等但有緣人領養。（新北市動保處提供）

新北市動保處日前接獲民眾通報三重光復路及新北大道口高架橋橋墩上有1隻貓受困，動保員蘇容廷到場架起6米長梯，攀爬上去救援，救下小貓後，帶回餵食與檢查，目前已完成結紮、注射疫苗及體內外驅蟲，現在五股動物之家等待有緣人認養。

當日蘇容廷發現貓咪在3層樓高處瑟瑟發抖，且不肯靠近人，蘇容廷只好使用誘捕籠，由於高架橋高度甚高，蘇容廷擔心貓咪安危，幾度回來查看，經過幾番波折上下樓梯皆無功而返，所幸在隔天貓咪進入誘捕籠，將貓成功救援。

獲救貓咪經五股動物之家獸醫師林洋演詳細檢查，發現這隻玳瑁貓稍微脫水，態度緊張，但還是願意親近人，獸醫師已經完成結紮及打疫苗，非常健康。蘇容廷說，救援雖然困難，最後還是跟同仁合作順利救下貓咪，希望牠將來能找到幸福的家。目前貓咪收容在新北市五股動物之家，等待有緣人認養。

新北市動保處表示，新北市是友善動物城市，若民眾發現流浪動物需要救援，可撥打24小時動物救援專線29596353或是1959全國動物救援專線，將派員前往救援，確保動物安全免於遭受危難，讓需要救援的動物都能成功脫困。