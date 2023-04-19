宜蘭羅東高中為東台灣首間與美國加州峽谷大學（College of the Canyons）簽訂合作備忘錄的學校，學生免托福即可線上修國際學分課程，高中畢業後至美國求學，直接折抵美國名校學分；羅高校長曾璧光表示，學生在高中時期提早與外國學生共學、交流，也能銜接美國大學課程，為一大福音。

宜蘭羅東高中曾璧光（左）今（19日）與峽谷大學國際學院院長鄭佳宜（右）簽訂合作備忘錄。（吳佩蓉攝）

曾璧光今（19日）與峽谷大學國際學院院長鄭佳宜簽訂合作備忘錄，讓未來羅高學生能與師大附中、成功高中及新北市、台中市等高中的學生擁有相同優勢，在高中時期就能利用課餘時間，免考托福就能線上修習峽谷大學的國際學分課程，高中畢業後至美國求學，就直接折抵美國部份大學的學分。

該合作備忘錄的課程皆由峽谷大學校內教授親自授課，課程多樣化；目前有加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）100％承認學分轉換外，尚有多所美國大學聯盟史丹佛、紐約大學等名校，均可學分轉換，將有助於直升或轉入美國大學，對於求職就業也都能發揮極大優勢。

宜蘭羅東高中曾璧光今（19日）與峽谷大學國際學院院長鄭佳宜簽訂合作備忘錄並交換禮物。（吳佩蓉攝）

羅高說明，若英文能力不足或想學習美國大學的寫作，立峰國際教育發展協會也會提供大學學術英語 （IELP）的課程，以加強英語能力，幫助學生取得CEFR的C1等級證明。之外，協會也會提供弱勢生的補助，同時協助規畫羅高學生於寒暑假期間至美國實地修習的課程。

出生於宜蘭的鄭佳宜說，因長期在國外生活，事業有成，資源相當多，遂想回饋給母校羅東高中，給孩子一個新的學習途徑，不見得每個學生都會去美國念書，希望讓他們在修美國課程時，就能加強英文能力，提升國際競爭力。

曾璧光指出，此次簽訂讓雙語教育、國際教育更全面化，學習地圖更加完整，之前與美國聖路易斯高中大學締結姊妹校，孩子能拓展國際視野，這次線上學分課程，不僅費用較便宜，跟所有美國學分系統也能相互採認，開闢了孩子將來到美國就學的另一條通路，在適性發展途徑上多一個選擇，是非常好的機會。