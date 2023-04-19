龍山所顏姓女警（右）在逮捕過程中遭犯嫌攻擊受傷。（本報資料照片）

癮發銀行旁吼叫 萬華正妹女警圍捕遭踹傷

30歲顧姓男子疑似毒癮發作，18日上午在桂林路某銀行旁喃喃自語，行跡詭異，有民眾發現報警，萬華分局警方到場關心顧姓男子時，顧竟開始失控吼叫，警方在他包包內發現2支含有毒品殘渣的針筒，準備將他逮捕時，顧強力抵抗還反踹警方，參與圍捕的顏姓女警等多人受傷掛彩，最後才被警網制伏。

萬華警方18日上午10時30分獲報，1名男子在銀行旁徘徊，神情可疑，警方到場後，發現顧姓男子狀況不佳，關心詢問是否要送醫時，顧卻置之不理，警方隨後要求查看證件，顧也極不配合。

顧後來把隨身包包交給警察，表示「證件你們自己找啦！」但警方立刻在裡面發現2個針筒，上面疑有安非他命毒品殘渣，當即表明逮捕顧並回警局驗毒，要求顧趴下配合調查。

此時顧男轉身反抗，還有腳猛踢警員，作勢要離開，造成顏姓女警在內的多人手腳多處受傷，最後支援警力趕來才合力將他逮捕，顧在警局時疑似毒癮還在發作，胡言亂語不知所云，警訊後被依毒品、妨害公務等罪送辦。

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