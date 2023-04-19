哈利與梅根一家

英王查爾斯的加冕儀式將在5月6日舉行，雖然哈利已經決定旋風出席，等典禮結束後速速返美，但梅根則打定主意，要留在美國，陪當天要過4歲生日的兒子亞契，還有快滿兩歲的小女兒莉莉貝。

不過，據《紐約郵報》（New York Post）18日報導，王室專欄作家柯恩（Lee Cohen）說，就在英國王室為查爾斯舉行加冕盛典，廣受全球矚目之際，梅根也不會閒著，她可能會為兒子舉行生日派對，好搶風頭。

柯恩說，這真的很小心眼，但梅根夫婦現在失去王室舞台，似乎很享受任何能和王室別苗頭，甚至搶風頭的機會。

就在消息傳出，梅根會和兒女留在加州後，便盛傳梅根會為寶貝兒子舉行生日派對。據消息人士透露，梅根的母親多莉雅（Doria Ragland）屆時會出席，獲邀的還有亞契的幼稚園朋友，以及梅根夫婦的一些名流好友。

哈利與梅根一家

要是梅根真的打對台，為亞契舉行生日派對，出席的可能有美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）、網壇天后小威廉絲（Serena Williams）和出櫃的閨密艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）夫妻。

而哈利已證實，會出席老爸查爾斯在倫敦的加冕典禮，但只會待幾個小時。據說他當天下午就會趕回加州，以慶祝亞契的生日。

不過，一位消息人士告訴《第6版》（Page Six）網，雖然梅根夫妻將為寶貝兒子慶祝生日，但會保持低調，只有至今好友才會參加。然而，柯恩說，就算他們不舉行盛大派對，但只要發布亞契的新照，還是會從加冕典禮轉移部分注意力。