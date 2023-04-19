台南市政府衛生局呼籲符合資格民眾預約後接種猴痘疫苗。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

猴痘自去年6月23日被列為我國第二類法定傳染病，截至今日，全國確診40例病例，其中31例本土、9例境外移入，疾管署公布，本土猴痘個案過去一周更暴增15例，創下單周新高，台南市至今則有2例境外移入，南市府衛生局已完成猴痘疫苗接種規畫，呼籲符合資格民眾預約後接種。

疾管署於4月10日下午2點開啟猴痘疫苗接種意願登記平台，台南市衛生局統計，台南已有1750人登記預約接種。

南市衛生局提醒，民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」，可至疾病管制署「猴痘疫苗接種意願登記平台」進行接種暴露前預防（PrEP）疫苗意願登記，選擇想前往接種的醫院，意願登記平台開放時間為每周一至周五，上午9時至下午5時，周末及例假日不開放。

台南市可接種猴痘疫苗地點包括成功大學醫學院附設醫院，每周一至週五上午9時至12時；奇美醫療財團法人奇美醫院每周一、二、四下午2時至5時，每周二、三、五上午9時至12時提供疫苗接種，請符合資格民眾多加利用。

衛生局提醒，民眾請在填寫意願時務必如實填寫正確資訊，如未至「猴痘疫苗接種意願登記平台」登記，將無法提供接種服務。完成意願登記後，疾病管制署將依據登記順序與所選擇醫院提供接種名額，依序寄送電子郵件通知至選擇的接種醫院，進行網站連結預約掛號再依時間前往醫院接種疫苗。