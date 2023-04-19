中華大學與東元電機產學合作，斥資百萬耗時半年，於觀光學院實習旅館打造智慧健康宅。中華大學觀光學院院長張馨文說，學習旅館近年來和各企業產學合作，陸續完成10間設計房，這間設計房由東元電機捐贈設備、台灣無線城網路科技公司提供AIOT智慧控制系統，再由建築系助理教授劉芳嘉負責總體規畫設計，打造結合空氣清淨與智慧管家的健康房。

中華大學校長劉維琪說，促成此次東元房改建的主因是東元會長黃茂雄去年到校參觀實習旅館，發現房間都是使用東元電冰箱，留下深刻印象。另，學校電機系過去和東元就有合作開辦專門培養外籍生研發人才的專班，並補助學雜費，讓學生沒有負擔可以專心學習。

中華大學觀光學院院長張馨文表示，學校實習旅館共有44個房間，近年來和各企業產學合作，已陸續完成包括漫畫房、茶花房、插畫房、HERE房、良辰校友房、六福房和海青房等10間設計房，此次東元房是第11間特色主題設計房。

中華大學與東元電機產學合作，斥資百萬在學校實習旅館打造的「智慧健康宅」今啟用。（中華大學提供／王惠慧新竹傳真）

東元電機專員林琦指出，東元是智慧雲端空調的領導品牌，透過i-Air產品整合，將空調整合空氣清淨、除濕和換氣等功能，提供使用者最舒適的溫度、濕度及清淨度，特別是在客廳和臥室天花板安裝榮獲美國謬思設計大獎（MUSE Design Awards）金獎的東元獨家專利「UVC清淨模組」，可過濾99％的PM2.5，並抑制細菌及病毒99％，使用不鏽鋼靜電集塵濾網，可重複水洗，終身零耗材，且可釋放地面空間，不須再買清淨機。

Wifly City台灣無線城網路科技董事長陳文彬表示，小黑AI智慧聲控管家是目前台灣唯一採用最新物聯網AI類神經網路邊緣計算所開發出來的智慧家居系統，內部搭載最新物聯網AI邊緣計算語音辨識系統、紅外線學習控制器與雙頻無線控制模組，可讓任何廠牌家電瞬間變成智慧聲控家電，且不須透過WIFI網路、手機、APP或智慧音箱，只要插上電就可聲控設定家中有遙控器的家電。

陳文彬指出，該公司和中華大學建築與設計學院BIM中心長年合作，研發出10餘種情境模式，只要透過一句情境指令聲控主機，就能同時控制多個家電，像是回到家只要說一句「我回來了」，聲控主機就會自動將燈光、溫度、電視或窗簾，調到喜好的設定，而要外出時也只要說一句「我要出去了」，聲控主機就會自動關閉所有外出需要關閉的家電。

中華大學指出，這次東元房是由中華大學建築系助理教授劉芳嘉負責總體規畫設計，從規畫設計到施工完成共耗時半年。客廳的數位化造型藝術燈具「棘皮吊燈」則是由景觀系助理教授巫銘紘所研發。

巫銘紘以海洋棘皮造型生物為創作靈感，使用塑膠蛋盒為主要材料，透過數位設計工具創造出支撐泡殼的骨架系統，再由燈光產出美麗的光影效果。該作品因展現出幾何特徵美感與充滿環保人文意識的關懷，上周剛榮獲美國謬思設計大獎金獎的肯定。