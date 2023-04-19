台北捐血中心今舉辦「111年度捐血績優表揚大會」。（王家瑜攝）

今年41歲、外號「小叮噹」的何文發在17歲時捐出生平第一袋血，而真正讓他持續捐血的動力，竟是19歲時的一場嚴重車禍。20多年來，他從全血捐血人到捐分離術血小板，累計捐助超過1800次，不僅是該次數最年輕的捐血人，更是全台71年次捐血次數最多的捐血人。

台北捐血中心今舉辦「111年度捐血績優表揚大會」，捐分離術血小板超過1800次的何文發獲頒績優獎。他17歲就讀高中時，因為捐血車到學校，在老師鼓勵之下首度捐血；19歲時遭遇一場嚴重車禍，他在急診室昏迷了2天，差點就沒命，有感於當時曾接受輸血，讓他從此對捐血更有動力。

何文發說，自己一開始捐的是全血，20歲時某次偶然經過台北捐血中心關渡捐血室，門牌號碼「123號」正好和自己的生日「1月23日」一樣，在好奇心驅使下走了進去，經護理人員介紹，得知可以捐分離術血小板，從此展開每2周一次的捐血行動。

台北捐血中心企劃課課長劉俊宏說明，一般血品（全血）會經過分離程序，將紅血球、血小板、血漿逐一分離出來，也就是所謂的「一袋血可以救3個人」的概念；而分離術血小板是在捐血過程中直接分離出血小板，以250cc的全血來說，可分離出12單位的血小板，而紅血球會再回注到捐血人體內，對於血小板需求患者而言，可一次使用到同一位捐血人的血小板，產生排斥的機會較低。

劉俊宏說明，相較於捐一袋全血僅需15分鐘，捐分離術血小板需時較長，大約要1.5到2小時，對於捐血人來說需要有充足的空檔；另外也有限制生理條件，需在半年內曾捐過血，且體重達60公斤以上，因此多數捐血人都是男性。不同於捐全血需間隔2個月，分離術血小板僅需間隔2周。

何文發20年來定期捐血的善舉，也對親朋好友帶來正向影響。他說，老一輩的人可能覺得「人好好的為何要做這件事」，他主動帶家人到捐血室看他捐血，讓他們了解這是幫助別人的事情，後來爸媽和妹妹都加入捐血行列。他也不時在個人社群平台上分享捐血心得，讓朋友更了解捐血助人這件事。

據台北捐血中心統計，111年度全血捐血績優100次以上共4033人，分離術捐血績優100次以上共2801人。本次獲績優表揚者中，共有48人分離術捐血超過1800次以上。