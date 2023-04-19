台灣民眾黨主席柯文哲美國時間18日出席華府玉山科技協會茶會，會中以「國家需要新政治文化」為題演講，會後與會者提問若柯文哲當選總統最重要的三件事，柯再以私菸案為例，撂話稱，只要再搞出狗屁倒灶的事，一定殺無赦。

柯文哲表示，第一件事情，他就宣布從今天起，誰只要再搞出奇奇怪怪的事情，「殺無赦」。

他舉例，蔡英文當總統，她第一任出國訪問，她的飛機走私香菸2萬6000條，這條就夠了，其他都不用講，第一步就是跟所有人講說，從今天開始，「你再給我搞出那個狗屁倒灶的事、搞亂七八糟，一定殺無赦」。

柯文哲說，自己當過市長，自己很清楚，他任內幾乎沒有什麼弊案，因為他就跟大家講得很清楚，「你只要出事，不管皇親國戚，誰都沒有用，殺無赦」。

柯文哲說，第二步，還是要開始跟中國對話， 還是要解決，每天都不講話，這也不行；第三步，很簡單，就用他的老方法，每天早上7點半準時上班，凡是要追加減預算的逐案報告、凡事預算執行率最差的3％逐案報告，員工滿意度最差的3％報告，用這種方式。

柯文哲說，真正對這個國家會改變的是文化、企業文化(enterprise culture)，這個如果沒有建立的話，永遠不會成功。

柯文哲說，坦白講，他自己當市長8年，相信很多制度會被後面的人改掉，但是會改得很痛苦。

他話鋒一轉炮轟，台北市長蔣萬安晨會7點半，1個禮拜受不了就停掉，「他現在已經變成笑話了，人家說你不是要跟柯文哲一樣每天7點半開會，怎麼開一個禮拜就沒了？」現在議會就開始盯蔣萬安，柯文哲當市長的時候，會議紀錄全部上網公開，蔣萬安為什麼不上網公開？

柯文哲強調，會議紀錄全部上網公開就很難貪汙了，現在蔣萬安每天這樣被盯，他猜蔣萬安後面會做得很痛苦。