苗栗前縣長徐耀昌（中）前往縣黨部登記參選苗栗第２選區立委。（李京昇攝）

國民黨立委初選領表登記今天截止，苗栗前縣長徐耀昌19日下午3點半左右，由苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌、徐耀昌妻子蔡麗卿、多位議員陪同下，前往苗栗縣黨部完成苗縣第2選區立委登記，徐耀昌表示，他對於立委職務可說是駕輕就熟，若能當選相信可以協助、輔佐鍾東錦。

原先徐耀昌在17日就要登記，但後來因為夫人蔡麗卿多次反對才作罷，而背後故事是蔡麗卿不希望徐耀昌太過勞累，為了不讓他參選，甚至將其身分證藏起來，不過今天峰迴路轉，在眾人說動之下，蔡麗卿終於同意讓徐耀昌參選，今天早上更幫忙補辦身分證，稍早也親自陪同徐耀昌前往登記。

徐耀昌表示，地方上一直勸進，他自認自己也還有體力投入政治服務，立委職位他也早已駕輕就熟，在中央有不少人脈也跟中央部會熟稔，如果順利當選，他一定能夠幫得上鍾東錦縣長的忙，並且好好輔佐、協助鍾東錦推動縣政。

鍾東錦說，徐前縣長在擔任立委期間的奉獻，是大家有目共睹，為苗栗縣爭取到許多經費與建設，徐耀昌的身體狀況很棒，加上跟中央關係嫻熟，早年幾位事務官都去中央當高層長官，他笑稱是時候讓徐耀昌去中央要錢、要補助。

徐耀昌也在縣長鍾東錦、議長李文斌、副縣長鄧桂菊、夫人蔡麗卿、縣府發言人陳怡樺、縣議員楊明燁、縣議員張佳玲等人陪同下完成登記。蔡麗卿則說，她很不捨先生徐耀昌再投入政治，但地方都不停勸進，似乎全世界只有她一人反對，看先生積極努力想再為縣民付出，她最後才被說服，答應並陪同徐耀昌登記。