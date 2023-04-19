台北市長蔣萬安日前宣示大巨蛋力拚年底完工試營運，不過網路上有網友PO出大巨蛋現階段內部照片，質疑外野大螢幕太小，批評是「給螞蟻看的」。對此遠雄集團副總經理楊舜欽表示，大巨蛋目前所安裝的主螢幕，已經是全台灣現有球場中最大體積的螢幕，且除主螢幕外，左右外野兩側亦各有一面小型輔助螢幕，必能滿足球迷觀賽需求。

楊舜欽表示，大巨蛋所安裝的主螢幕，橫長30.72公尺、縱長17.28公尺，解析度1920X1080，螢幕面積已是全台棒球場最大，至於左右外野兩側輔助螢幕，橫長亦達11公尺、縱長則為6公尺，可提供外野席球迷觀賞之用。

楊舜欽說，網路上所流傳之內部照片中的螢幕，疑似是使用廣角模式拍攝，因此與實際尺寸比例有所落差，也因此造成球迷及網友的誤解與疑慮，特此作出澄清。楊舜欽強調，針對各界、尤其是棒球迷的意見，遠雄巨蛋都聽到了，非常感謝各界提出建言，遠雄巨蛋會以最認真的態度，回應各界期待。