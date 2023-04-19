貧血是許多疾病的徵兆，有時急性貧血是因痔瘡造成。一名30多歲男子平常身體健康，某次走進診間的步伐非常緩慢，且臉色慘白，原來是因「無痛、但會大量出血」的痔瘡害他流失超過2000cc血液。醫師提醒，民眾排便後要留意糞便外觀，以免延誤就醫治療。

開業家醫科醫師王健宇在《健康2.0》中表示，貧血可分急性與慢性貧血，前者常是因痔瘡所致，他觀察，因貧血到診所就醫的男性，9成是因痔瘡引爆大出血所致。

他舉例，曾有一名30多歲男子到診所就醫時，步入診間的速度極為緩慢、臉色幾近死白地直喊「無力、好累」，原來男子因痔瘡無痛感，即使每天上廁所2、3次，卻不知自己因痔瘡每日出血數百毫升，一周下來累計失血超過2000cc。

王健宇表示，男子因平常在家使用蹲式馬痛，上完廁所後即沖水，未曾細看排便狀況，因此不知先前已嚴重血便一周，直到該次在診所使用蹲式馬桶時，定睛一看發現滿是鮮血時，失血再加上驚嚇，導致臉色死百。

他表示，該男子抽血後得知，血紅素僅7點多，遠低於男性標準值的13，導致站不穩、走不動，「民眾平常應觀察自身排便狀況，否則無痛痔瘡會讓人無警覺地大失血。」