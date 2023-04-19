選舉開打，民進黨擴展新住民選票，民進黨主席賴清德今表示，新住民事務部下成立「新住民事務諮詢委員會」，廣邀各國新住民擔任諮詢委員，定期開會蒐整意見做為制定政策的方向。

此外，今中常會邀請國立台北教育大學東南亞區域管理碩士學程東協人力教育中心主任林詠能以「新住民在台灣：社會調適與未來政策建議」為題專案報告；民進黨發言人張志豪會後轉述黨主席賴清德聽取報告後裁示，台灣這塊土地上充滿愛，不論先來後到，或是來自哪裡，都要一起為這塊土地打拚，讓大家一起努力，讓不同文化在此落地生根。

他說，未來也要一起努力，讓新住民母語傳承課程、職能培訓、法規配套、教學資源等層面持續深化，打造更有韌性的社會，讓台灣充滿更公平的機會。

此外，賴清德還說，推動多元價值、尊重多元族群是民主進步黨的核心價值，民進黨中央黨部已進行組織結構調整，「新住民事務委員會」已升格成立「新住民事務部」，未來新住民政策及組織工作將由新住民事務部負責，新住民事務委員會已完成階段性任務。

他說，因此，會中通過廢止「民主進步黨中央黨部新住民事務委員會設置要點」，另於新住民事務部下成立「新住民事務諮詢委員會」，廣邀各國新住民擔任諮詢委員，定期開會蒐整意見做為制定政策的方向。

他說，根據專案報告，這幾十年來，台灣新住民加上新二代的人數已經突破百萬人，對這塊土地的家庭、社會、國家，貢獻許多心力；「除了心存感激，也要為他們的未來注入希望」。

賴清德還說，穆斯林的開齋節將屆，他在這裡預祝在台灣和所有的穆斯林朋友開齋節快樂！感謝林詠能主任為「新住民在台灣─社會調適與未來政策建議」所做的精彩報告。