雲林縣水林鄉「顏厝寮聚落空間再造計畫」，社區民眾透過XR體驗預見空間再造雛型。（張朝欣攝）

雲林縣水林鄉顏厝寮保有1621年顏思齊率眾來台拓墾遺址，被譽為「開台第一庄」，雲林縣政府展開「聚落文化觀光空間再造計畫」，19日邀社區民眾參與XR（延展實境）體驗，讓大家藉由現實與虛擬的結合，了解未來聚落空間再造雛型，鼓勵民眾參與設計提供在地意見，重現最接地氣的歷史場域。

顏厝寮聚落空間再造計畫去年底開跑，由逢甲大學建築研究設計中心負責，第1階段進行公民審議，邀社區民眾共同討論，目前進入第2階段參與式設計，為讓居民更深入了解設計理念，特別引入XR體驗，10餘名民眾藉由最新科技，回到400餘年前的顏厝寮，並預見未來空間再造後場景。

「400年前顏思齊設10寨的情況原來是這個樣子啊！」、「馬蹄型聚落以後會變得更有特色了」，社區民眾透過XR體驗，直說「簡直就像在觀落陰，非常真實」，並針對聚落的入口節點、藝術客廳基地設計，提出在地人的意見，設計中心人員詳細記錄下來，作為日後設計施工的重要參考。

逢甲大學建築研究設計中心主任呂耀中表示，此計畫由交通部觀光局補助，雲林縣政府辦理，總經費約1300萬元，以顏厝寮聚落內的顏思齊故事館與信仰中心佑真府為主要據點，在周邊設置12個入口節點與藝術客廳，希望藉由再造歷史現場方式，打造1處最具特色的觀光旅遊景點，預計今年底可完成。

地方文史工作者指出，史料記載，400餘年前顏思齊率眾來台，於古笨港地區即水林鄉、北港鎮一帶設10寨，目前水林鄉水北村顏厝寮還保有馬蹄型聚落、7角井等顏思齊拓墾遺址，北港鎮北港圓環也設有顏思齊紀念碑，記錄1621年大航海時代足跡，極具歷史意義，有必要加以整體規畫留予後代子孫。