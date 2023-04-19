南投縣環保局推「捍衛地球行動，環保小局長出任務」系列活動，首梯次邀嘉和國小的4年級學童到南投市公所清潔隊出任務，環保局長李易書、南投市長張嘉哲擔任關主，帶孩子了解清潔隊員如何維護環境整潔，並且將垃圾變資源，學童看到大量垃圾很吃驚，直呼環保人員好辛苦，人人要力行垃圾減量、愛護地球。

為了讓環境教育向下扎根，南投縣環保局推出「捍衛地球行動 環保小局長出任務」系列活動，包括「一日清潔隊員」、「資源回收分類王」、「微型空氣感測器操作手」、「陳情特派員」、「水質檢測小組」及「公廁巡檢小隊」等6種主題課程，跳脫制式學習框架，帶國小學童透過觀察體驗、實作參與及互動，體會維持環境、妥善處理廢棄物等，是每個人的責任。

南投環保局推「捍衛地球行動，環保小局長出任務」活動，環保局長李易書、南投市長張嘉哲也出席。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

首梯次課程邀嘉和國小的4年級學童到南投市公所清潔隊出任務，課程包括一日清潔隊員、資源回收分類與二手玩具再利用，李易書、張嘉哲專程出席擔任關主，帶參加任務的環保小局長了解清潔隊人員如何維護生活環境的整潔，利用巧思將垃圾變資源。

南投市公所清潔隊人員教學童拆解被丟棄、囤放在清潔隊的二手玩具，搭配自己攜帶破掉、不穿的廢棄襪子，創造出獨一無二的玩具娃娃。讓學童了解玩具回收與資源循環再利用的理念，進而在日常生活中減少垃圾的產生，並體恤環保工作人員的辛勞。

李易書說，22日是世界地球日，提醒大眾愛護環境、捍衛地球、人人有責，呼籲每個人要以不同的方式宣傳並實踐環保理念，特地帶領國小學童到清潔隊出任務，就是希望環保概念能深入校園、從小札根，讓學童實地了解清潔隊如何維持環境乾淨，讓垃圾有效變資源，若發現生活周邊出現亂燒東西或亂排廢水等，造成空氣、水汙染事件要立刻通報，一起保護地球。