2024起手式？今率團出訪新加坡 登機前侯友宜曝「最重要目標」：讓中華民國起飛

總統大選年，國際交流是各政黨參選人的必修學分。新北市長侯友宜今（19）日率團前往新加坡，進行4天3夜的訪問。侯友宜將與星國青年就海外創業、人才培育等議題舉行座談交流，但將會見哪些星國政界人士，新北市府保密到家，而侯友宜也於桃園機場發表行前談話。

侯友宜也強調，「讓新北扮演好中華民國的關鍵腳色，讓中華民國再次起飛，就從新北開始，繼續努力！」（實習記者徐瀾攝）

侯友宜表示，「在疫情舒緩後，台灣在疫情後的經濟、產業甚至國際情勢上，都面臨很大的挑戰，新北市為台灣最大的城市，我們當然不可能置身於國際外，當然要創造更多的條件」，侯友宜更接著說，「新北市要走出去，要讓台灣被看見，重視中華民國，新北市長期以來跟新加坡有非常密切的往來，不管在城市經驗的交流以及都會的治理，我們都有長期合作」。

侯友宜也提及，「新北市就是一個多元文化、族群環境共融的地方，中華民國其實跟新加坡有很多相似的地方，不但有歷史的軌跡，也有族群融合」。侯友宜坦言，「在國內外所有的情勢上，大家都有一樣的情形，所以中華民國跟新加坡，在整個交往的過程當中，有很多值得我們反思跟借鏡的地方，所以這次我們的出訪，最重要的是以深化關係，創造對話，為我們最大的核心目標」。

侯友宜也進一步指出，新加坡雖不是大國，但外交實力展現就像大國有高度影響力，經濟產業也讓新加坡更有安全堡壘，不可忽視新加坡在國際上的地位，值得借鑑，國家面臨內外挑戰，每個人都要扮演國際外交的角色，「讓多邊友好的關係讓我國被看見，讓新北扮演好中華民國的關鍵角色，讓中華民國再次起飛，就從新北開始，繼續努力！」