大陸女星蔣夢婕演活《新版紅樓夢》中的林黛玉，讓她成為家喻戶曉的大紅人，近年她拍攝的多部影視作品，也都有亮眼成績。豈料，蔣夢婕今（19日）痛訴多年前遭有心人士偷拍她裙底，甚至在網路上散布，當時她選擇冷處理；沒想到偷拍事件發酵，還傳訊惡意勒索，讓她決定公開此事，才發現「被偷拍的人的數量遠超想像」。

近期大陸各大論壇上瘋傳一段偷拍裙底的不雅影片，受害女主角居然是32歲女星蔣夢婕，對此她今日下午也在微博發長文說明整件事情的來龍去脈；原來網傳的不雅片是蔣夢婕多年前在鬧區被人惡意偷拍裙底，她和工作人員看了既憤怒又感到噁心，而事隔多年也找不到偷拍者了。

蔣夢婕多年前遭偷拍，選擇冷處理後，近期竟遭到惡意勒索。（圖／摘自蔣夢婕微博）

蔣夢婕表示，一開始身邊的人怕不雅片會影響到她，勸她保持沉默，於是她選擇冷處理，但她萬萬沒想到事情會一發不可收拾；近期蔣夢婕收到有心人士的訊息，企圖使用被偷拍的不雅影片對她惡意勒索，揚言「毀了妳的後半生」，更直接把影片寄給各大影視公司，徹底影響她的名聲。

因此蔣夢婕決定站出來，報警後並把相關證據都呈上，沒多久警察告訴她已經抓到犯罪嫌疑人，等判罰後會再通知。蔣夢婕也補充說到，她們發現被偷拍的人的數量遠遠超過她們所想像的，「可能有更多的人被勒索」，還有人把這種不雅片拿來販售賺錢，她希望自己的處理方式能夠讓大眾正視這個問題，也不願再看到更多受害者。