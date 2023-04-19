紀錄片導演梁皆得與觀眾互動，縣長徐榛蔚、林管處副處長王怡靖與愛鳥協會都表示感謝。（王志偉攝）

花蓮縣內水鳥種類豐富，有多個重要棲地，無論是留鳥或侯鳥，各個時期都有不同的精彩樣貌，其中冬季時，也會驚見10幾隻黑面琵鷺到花蓮渡冬；「守護黑面琵鷺」紀錄片到花蓮上映，透過知性感性的旁白，敘述黑面琵鷺一生，導演梁皆得希望讓更多人關注水鳥棲地，「讓牠們不要在地球上消失。」

梁皆得最新作品「守護黑面琵鷺」，由花蓮縣野鳥學會、林務局花蓮林區管理處合作，在花蓮新天堂威秀影城舉辦放映會，邀請愛鳥人一起進戲院「黑琵Together」。

「守護黑面琵鷺」紀錄片透過人稱「黑琵先生」的攝影家王徵吉，30年來探索黑面琵鷺生態的生涯歷程為影片核心，並忠實紀錄一群默默守護黑面琵鷺的學者、繪本作家、賞鳥人、基層公務員、養殖業者，以及更多的無名英雄，敘事真切、質樸、感性又知性。

故事串起黑面琵鷺從30年前少於200隻，到現在全球超過6000隻的數量，卻仍面臨著環境變化、棲地減少或劣化等生態壓力，依然沒有脫離國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄（紅皮書）的瀕危名單，在台灣，在南部的棲地也面臨地面型光電開發、棲地破碎化等威脅「未來還有許多事情要努力」。

梁皆得到花蓮與觀眾進行交流，分享黑面琵鷺紀錄片拍攝歷程及甘苦談，感謝各界支持這部紀錄片，期待更多民眾能夠重視保育的議題，讓這些珍貴的保育水鳥能夠得到保護，族群也能夠漸漸穩定、拓展。

花蓮林管處副處長王怡靖表示，花蓮其實有相當多的動植物需要關注，林務局也會持續投入生態保育的工作，並且結合民間團體、各公部門，以及民眾的力量一起努力。花蓮縣長徐榛蔚也到場支持。

林管處說，花蓮地區的水鳥種類豐富，有多個重要水鳥棲地，無論是留鳥或侯鳥，各個時期都有不同的精彩樣貌。近來花蓮地區備受關注的水鳥包括了水雉、小燕鷗，陸續發現在花蓮地區棲息、繁殖，黑面琵鷺冬季時約有10數隻會到花蓮渡冬。

林管處也表示，近來在國土生態保育綠色網絡建置計畫支持下，關注花東縱谷平原濕地保育軸帶，包括花蓮溪口、壽豐養殖區、三民養殖區、玉里啟模濕地及馬太鞍濕地等，皆為重要水鳥棲地，期待能以生態友善的經營管理方式，營造穩定、跳島式的棲地，提供水鳥良好的棲息地。