中國大陸最大的線上旅遊業者攜程（Ctrip）統計，即將到來的五一長假，今年假期基本上是從4月29日放到5月3日，海外旅遊預訂量比4月初要多增157%。不過，人數只是疫前的九牛一毛而已。

泰國政府最新數據顯示，2月時，有超過15萬名中國大陸遊客前往泰國旅遊，雖寫下3年新高，但還是比2019年2月要少85%。至於前往日本與韓國的陸客，更是只有恢復到2019年2月的5%到10%。

專家學者認為，陸客出國觀光回流人數過慢，主要是與目的地國家的航空業，以及旅遊業的供給不足有關。泰國是陸客最喜歡出國的地方，美國則是排名前10大受歡迎，唯一非亞洲的地區。

至於疫前備受喜愛的巴黎或米蘭，現在也擠不進10名之內，原因是不少陸客都被歐洲大漲的通膨以及飆升的能源價格給嚇到，紛紛敬而遠之。2019年，1.55億陸客出國旅遊，共花費2546億美元，接近越南整個國家的GDP。

過去，若以歐洲大陸以外來計算，入境歐洲的10位外國旅客中，來自中國大陸的就有1位。旅遊調研單位ForwardKeys統計，現在去歐洲的機票，要比疫前足足貴上最多80%。

不過，另個航空相關的顧問公司Flight Master指出，3月從中國大陸飛東南亞的機票，卻比1年前大減49%。所以，在金錢的考量下，難怪陸客一窩蜂都往亞洲跑。

中國大陸遊客有沒有回流，對區域經濟來說非常重要。以2019年夏季來說，陸客占所有入境泰國、越南、日本以及韓國遊客的30%到35%，菲律賓則占25%。

新冠疫情之前，對泰國和菲律賓而言，陸客對當地經濟成長的貢獻度很大。同時，中國大陸遊客也是澳洲觀光的主力。不過，現在當陸客可以再度自由出國後，去澳洲玩的卻沒出現報復性的成長。