華航積極布建綿密航網，自3月復飛台北－羅馬航線後，歐洲航點已恢復至疫前規模，並將在7月開航布拉格，長程航線直飛歐美共11個航點，每周提供近60班次往返，讓搭乘華航的旅客有機會品嚐到米其林三星高空私房佳餚。

雲品董事長盛治仁表示，集團長期致力推動企業ESG永續發展，頤宮中餐廳更獲得AMOT食材溯源三星餐廳認證，以永續、安全、完整透明的食材足跡讓消費者更安心，與華航堅持「永續、環保、在地」的理念相同，開啟雙方此次合作契機。

盛治仁指出，頤宮期許能成為機上餐飲的開拓者，讓經濟艙乘客也能享用三星美食，作為航空產業全新標竿，也特別為豪華商務艙設計不同私房餐點，歷經無數次溝通與試菜才完美復刻頤宮三星美味，以秉持雙方待客如賓精神，讓全球旅客們領略台灣頂級美食魅力。

此次由頤宮行政主廚陳偉強打造的華航「高空三星私房食藝」，經濟艙主菜為「薑蔥滑雞煲飯」、豪華經濟艙為「荷葉臘味蒸雞飯」，豪華商務艙則提供「芋頭鴨絲米粉」、「蝦籽雲吞撈麵」，豪華商務艙及豪華經濟艙旅客可在出發前透過華航網站網路獨享餐預選餐點。

華航1992年首開空中餐飲異業合作先驅，讓機上旅客品嚐美食，並協助台灣餐飲行銷全球。2012年引領風潮，搶先將米其林餐點搬上雲端。華航表示，將持續與國內外各大知名品牌合作，提供更永續創新的餐飲服務，期待滿足旅客日趨多元的味蕾。